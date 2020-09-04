شباب المحمدية المغربي يعلن اقترابه من ضم حميد أحداد





كان حميد أحداد انضم إلى الرجاء، خلال الصيف الماضي، قادما من الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.





وقال هشام آيت رئيس نادي شباب المحمدية في تصريحات لصحيفة "لو 360 سبورت" المغربية، أن ناديه بات قريبا للغاية من التوصل إلى اتفاق مع الزمالك لضم حميد أحداد".





وأضاف رئيس نادي شباب المحمدية، أن ناديه قد يحسم صفقة حميد أحداد رسميا، قبل موقعة الزمالك والرجاء، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وتبلغ القيمة التسويقية لـ حميد أحدد 550 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

أعلن نادي شباب المحمدية المغربي، اقترابه من التعاقد مع حميد أحداد لاعب الزمالك المعار إلى الرجاء المغربي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.