ميسي يمنح سواريز قبلة الحياة للبقاء في برشلونة





وكان رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، أبلغ لويس سواريز، أنه ليس ضمن خطته مع الفريق، للموسم المقبل.





ورغم قرار كومان، إلا أن سواريز تدرب مع الفريق بشكل طبيعي مؤخرا، وأبدى رغبته في الاستمرار مع برشلونة، أو الحصول على كامل مستحقات الموسم المقبل.





وباتت فرص سواريز في البقاء كبيرة، بعد تراجع ليونيل ميسي عن قرار الرحيل عن برشلونة، حسبما أشارت تقارير صحفية.





ويرتبط سواريز بعلاقة صداقة قوية مع ميسي، كما أنهما شكلا ثنائيا مرعبا خلال السنوات الماضية، مما قد يجعل ميسي يطلب استمراره مع الفريق.

منح ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، زميله الأوروجوياني لويس سواريز، فرصة كبيرة، للبقاء مع برشلونة خلال الموسم المقبل.