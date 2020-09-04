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رياضة

ميسي يمنح سواريز قبلة الحياة للبقاء في برشلونة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:22 م
ميسي نجم فريق برشلونة
ميسي نجم فريق برشلونة
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محمد السعيد
منح ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، زميله الأوروجوياني لويس سواريز، فرصة كبيرة، للبقاء مع برشلونة خلال الموسم المقبل.

وكان رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، أبلغ لويس سواريز، أنه ليس ضمن  خطته مع الفريق، للموسم المقبل.

ورغم قرار كومان، إلا أن سواريز تدرب مع الفريق بشكل طبيعي مؤخرا، وأبدى رغبته في الاستمرار مع برشلونة، أو الحصول على كامل مستحقات الموسم المقبل.

وباتت فرص سواريز في البقاء كبيرة، بعد تراجع ليونيل ميسي عن قرار الرحيل عن برشلونة، حسبما أشارت تقارير صحفية.

ويرتبط سواريز بعلاقة صداقة قوية مع ميسي، كما أنهما شكلا ثنائيا مرعبا خلال السنوات الماضية، مما قد يجعل ميسي يطلب استمراره مع الفريق.
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