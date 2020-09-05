ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، السبت، 5 سبتمبر 2020؛ وفقًا لآخر تحديث للموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي.



وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع.



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سعر اليورو 18.60 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى 20.90 جنيه للشراء، و21.21 جنيه للبيع.

الفرنك السويسرى 17.26 جنيه للشراء، و17.44 جنيه للبيع.

وسجلت كورنا سويدية سعر 1.79 جنيه للشراء، و1.82 جنيه للبيع.

العملات الآسيوية

سجل 100 ين يابانى سعر 14.81 جنيه للشراء و14.96 جنيه للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.30 جنيه للشراء و2.32 جنيه للبيع.



