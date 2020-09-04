ننشر شروط التحويلات ونقل القيد بكلية الزراعة جامعة عين شمس

ووافق مجلس كلية الزراعة بجامعة عين شمس فى جلسته فى يوم 11/11/2019 على الشروط الآتية:

أولًا : قواعد عامة: يتم تعديل الترشيح عن طريق مكتب التنسيق الإلكترونى، ويتقدم الطالب الراغب فى التحويل إلى المكتب المركزى للتحويلات بجامعة عين شمس، ولا يتم التحويل إلا بعد موافقة مجلس الكليتين المحول منها الطالب والمحول إليها ولا يكون التحويل نهائيًا إلا بعد إعتماد التحويل من رئيس الجامعة وورود الملف ، ولا تزيد نسبة المحولين على (10%) من عدد الطلاب المقيدين بالفرقة المطلوب التحويل إليها موزعة كما يلي:



4% من طلاب محولين من كليات مناظرة

4% من طلاب محولين من كليات غير مناظرة

2% حالات التحويل الورقي





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ولا يجوز قبول طلبات تحويل الطلاب بين الكليات المناظرة بعد مضى شهر من بدء الدراسة.





كما يشترط أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة من منطقة تتبع جغرافيا جامعة عين شمس أو يتقدم بإثبات سكن بإسم الأب يتبع جغرافيا لجامعة عين شمس ، ويشترط ان يكون الطالب محولًا من كلية مناظرة تطبق لائحة الساعات المعتمدة ، ويرفق الطالب ضمن أوراق التحويل بيان حالة من الكلية المحول منها موضحا به موافقتها على التحويل وتقديرات المواد التى درسها وكذلك المحتوى العلمى للمواد وعدد الساعات العملية والنظرية لكل مادة على حدة لمعادلة ما درسه الطالب مع ما يدرس فى الكلية.



ولايعتد بأى بيان حالة يقدمه الطالب بعد الذى قدمه الطالب للكلية عند تقديم أوراق التحويل أول مرة.





ثانيًا بالنسبة لـ شعبة العلوم، يشترط ان يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة ( شعبة علوم) ، و يقبل التحويل من كليات مناظرة (شعبة علوم) ، و لا تقبل الكلية :محولون من كلية الزراعة (سابا باشا) بالاسكندرية وكلية الزراعة بالعريش (شعبة العلوم البيئية) جامعة قناة السويس وطلاب شعبة التربية الزراعية بمشتهر لكون الدراسة بها تخصصية ، و يتم عمل مقاصة للطالب بعد مطابقة المقررات فى الأقسام العلمية ويحسب عدد الساعات المعتمدة للمقررات المطابقة وبناءً عليه يلتحق الطالب بالمستوى الثانى اذا حقق 32 ساعة معتمدة أو أكثر.





وبالنسبة لـ شعبة الهندسة الزراعية يشترط أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة (شعبة رياضة) ، و يتم قبول الطلاب المحولون من كليات الزراعة التى بها شعبة هندسة زراعية فقط وبعد عمل مقاصة ومطابقة محتويات المقرارات التى تم دراستها مع ما يدرس فى الأقسام العلمية بالكلية ويحسب عدد الساعات المعتمدة للمقرارت المطابقة وبناءً عليه يلتحق الطالب بالمستوى الثانى إذا حقق 32 ساعة معتمدة أو أكثر .





وبالنسبة لـ نقل القيد: يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى للمجموع الذى قبلته الكلية سنة حصوله على شهادة الثانوية العامة ، و يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية من منطقة تتبع جغرافيا جامعة عين شمس أو يتقدم بإثبات سكن بإسم الأب يتبع جغرافيا لجامعة عين شمس ،ويشترط إحضار بيان حالة من الكلية المحول منها بالموافقة على التحويل ، ويقيد بالسنة الأولى مستجد ولا يعتد بالمواد التى نجح فيها بالكلية المحول منها الطالب.





أما عن البرامج الجديدة: فيتم المفاضلة بين الطلاب المتقدمين للإلتحاق بالبرامج الجديدة بالكلية على أساس المجموع الإعتباري للطالب في شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (علوم) + درجة اللغة الإنجليزية.