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محافظات

750 مليون جنيه لإنقاذ 11 منطقة عشوائية من خطر الضغط العالي بشبرا الخيمة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:26 م
الضغط العالي
الضغط العالي
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إبراهيم الهوارى
تواصل محافظة القليوبية من جهودها لإنهاء أزمة ومعاناة أهالى 11 منطقة عشوائية غير آمنة بنطاق حى شرق بشبرا الخيمة يعيشون أسفل خطوط الضغط العالي بطول 6 كيلومترات.


وخلال السنوات الماضية وعقب تعاقب أكثر من محافظ على القليوبية الا ان المشكلة لم تحل وخلال العامين الماضيين قامت الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بوضع خطط لتطوير تلك المناطق تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية انه تم الانتهاء من إحلال كابلات الضغط العالى الهوائية المارة أعلى 11 منطقة بحى شرق شبرا الخيمة بأخرى أرضية بتكلفة ٧٥٠ مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء وصندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة القاهرة.

وأشار المحافظ إلى أن الكابلات تبدأ من محطة توليد شمال القاهرة وتنتهي بمحطة هليوبوليس وتم تحديد المسار الأرضي بتلك الكابلات بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لافتا إلى أن تاريخ الكابلات بالمدينة يعود لعام 1968 وقام السكان بالتعدي على الحرم الخاص بها تباعا وأصبحت المناطق المتعدية في مجموعها 11 منطقة مهددة بخطر أسلاك الضغط العالي.

فيما أوضح الدكتور إسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة أن خطة التطوير شملت مناطق "خلف نادى البلاستيك – إبراهيم لطفي – عزبة سليم – عزبة الصعايدة – مدينة السلام – الفتح – الفير – بهتيم – عزبة المرجوشي – مساكن اسكو – عزبة العرب " لافتا إلى تلك المناطق جرى إدراجها بالخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة ويقطنها حوالي 5700 أسرة تعيش أسفل خطوط الضغط العالي الفائق بطول حوالي 6 كيلومترات.

وأضاف أنه سبق إنشاء 5 عمارات ببهتيم وتم تسكين 90 أسرة من سكان الخيام ودار الضيافة بشبرا الخيمة بالتنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائيات موضحا أن المحافظة شاركت في برنامج التنمية بالمناطق الحضرية PDP المنفذ من هيئة التعاون الألماني GIZ بتمويل من الاتحاد الأوروبي لتطوير 3 مناطق عشوائية بالمحافظة هي منطقة "عبد المنعم رياض" بشبرا الخيمة و"عزبة علام" بالخصوص و"بحري السكة الحديد" بقليوب لتطوير البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليم والبيئة والنظافة بالتعاون مع الإدارات المحلية بمنحة تقدر بـ 8 ملايين يورو.

ووجه محافظ القليوبية مسئولى الشركة المنفذة لمشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها بسرعة انتهاء أعمال التطوير فى الوقت المحدد والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء ودهان واجهات المباني المطلة على الشارع لإحداث نقلة حضارية للمدينة.
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