مكشوف البطن.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بصورة من عطلتها الصيفية

نشرت هنا الزاهد صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وظهرت هنا الزاهد علي شاطئ البحر بإطلالة جذابة باللون النبيتي المكشوف من منطقة البطن وعلقت قائلة: "لو كان بإمكاني العيش هنا 🦋"







وتشارك هنا الزاهد في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.







كان ابطال فيلم "الغسالة" قد احتفلوا بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت "فركش".







الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم.

