ميسي وبرشلونة.. القصة الكاملة من طلب الرحيل لإعلان البقاء الاضطراري في 30 نقطة





شد وجذب بين الطرفين، كل ثانية كان هناك تحديث للأزمة الأكبر في عالم الكرة هذا العام، محركات البحث سجلت اسم ميسي كأكثر المواضيع التي تم البحث عنها في الأيام الماضية، فقط بعد تأكيد الصحافة لرحيله عن الفريق هذا الصيف، ولكنه بعد 10 أيام يخرج ليعلن بقاءه مضطرًا في صفوف برشلونة الموسم المقبل.





ونستعرض تباعًا القصة الكاملة لأزمة ميسي وبرشلونة، ولعبة القط والفأر التي دارت بينهما، بدءًا من طلبه الرحيل، ومن ثم إعلانه اليوم بقاءه في صفوف الفريق.





- بعد خسارة برشلونة على يد بايرن ميونخ في دوري الأبطال.. تحدثت التقارير الصحفية عن احتمالية رحيل ميسي عن برشلونة وهو ما أكده أحد الصحفيين الموثوقين مارسيلو بيلشر، مراسل قناة سبورت إنتراتيفو البرازيلية.





- صباح يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من شهر أغسطس الماضي، أشارت التقارير لـ أن كومان مدرب برشلونة الجديد أخبر ميسي بأن الكلمة العليا لن تكون للاعبين كما كان الماضي، وأن المدرب فقط سيكون المسيطر الوحيد على قرارات الفريق.





- مساء يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من شهر أغسطس الماضي، أكدت كافة التقارير الصحفية سواء في إسبانيا أو الأرجنتين إرسال ميسي لبورفاكس لإدارة برشلونة يخطرهم فيه برحيله عن الفريق هذا الصيف مجانًا وباستخدام بند في عقده يجعل الشرط الجزائي في عقده لاغي قبل نهاية الموسم الأخير في ذلك العقد، لكن ميسي أو المقربين منه لم يصدروا أي بيانًا حول ذلك.





- أكد عدد من كبار الشخصيات في كتالونيا وعلى رأسهم عمدة الإقليم وكارلوس بويول قائد الفريق السابق إخبار ميسي إدارة فريقه برحيله عن البارسا.





- لم تصدر إدارة برشلونة أي بيان بخصوص ذلك الأمر، لكن بحسب مصادر في النادي فأنهم يصرون على رفض رحيل ميسي، وأنه لا يجوز رحيله دون استخدام الشرط الجزائي المقدر في عقده بـ 700 مليون يورو، وأن البند الذي يتحدث عنه ميسي قد انتهت مدته في العاشر من شهر يونيو الماضي.





- ارتبط ميسي بالعديد من الفرق على رأسها مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، إنتر، باريس سان جيرمان، يوفنتوس





- إدارة برشلونة أكدت بأنها مصرة على بقاء ميسي وعدم رحيله، وأنه جزء من مشروع كومان للفريق، ولكن لم يتحدث بارتوميو رئيس النادي عن ذلك.





- أخطر ميسي إدارة فريقه برشلونة بعدم قدومه للخضوع للفحص الطبي للكشف عن فيروس كورونا يوم 30 أغسطس استعدادًا لبدء التحضيرات للموسم الجديد.





- لم يحضر ميسي للخضوع للفحص الطبي للكشف عن فيروس كورونا يوم 30 أغسطس.





- لم يحضر ميسي لأولى الحصص التدريبية لبرشلونة استعدادًا للموسم الجديد يوم 31 أغسطس





- أكدت التقارير الصحفية أن ميسي بات قريبًا من الانتقال لـ مانشستر سيتي الإنجليزي واللعب تحت قيادة مدربه السابق بيب جوارديولا.





- تواجد جوارديولا في مدينة برشلونة وأشارت التقارير أن ميسي اجتمع به وأخبره برغبته في القدوم للفريق واللعب تحت قيادته.





- اطلع مستشارو مانشستر سيتي على الموقف القانوني لميسي وأشاروا لعدم إمكانية ضمه بدون كسر الشرط الجزائي في عقده كما أشارت الصحف.





- أشارت التقارير الصحفية أن مانشستر سيتي سيتفاوض وديًا مع إدارة برشلونة لضمه مقابل 250 مليون يورو.





- أغرت إدارة السيتي، ميسي بضمه مع منحه راتبًا سنويًا يقدر بـ 100 مليون يورو.





- أشارت التقارير الصحفية إلى أن ميسي وافق على عرض مانشستر سيتي.





- أكدت إدارة برشلونة مرة أخرى أنها لن تبيع ميسي دون كسر الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ 700 مليون يورو





- أكدت رابطة الدوري الإسباني بأنها تدعم موقف برشلونة، وأنها اطلعت على عقد ميسي وأن الشرط الجزائي لا يزال ساريًا في عقد اللاعب.





- أشارت التقارير الصحفية إلى أن جوارديولا أخبر ميسي بفشل انتقاله لـ مانشستر سيتي، وأن عليه الاستمرار مع برشلونة حتى نهاية عقده.





- سافر خورخي ميسي والد ليو ووكيل أعماله مساء يوم الثلاثاء الماضي صوب برشلونة.





- تم عقد اجتماع بين خورخي وبارتوميو يوم الأربعاء الماضي، وأشار خورخي بأن الاجتماع كانت نتائجه إيجابية.





- اجتمع محامو ميسي اليوم مع والده وشقيقه، وقاموا بإصدار بيانًا أكدوا فيه أن الشرط الجزائي في عقد ليو أصبح لاغيًا ويمكنه الرحيل عن البارسا مجانًا.





- كذبت رابطة الليجا والد ميسي وأكدت بأن الشرط الجزائي مازال بندًا ساريًا في عقد ميسي.





- خرج ميسي في مقابلة صحفية مع موقع جول العالمي أكد فيها بقاءه في برشلونة الموسم المقبل.





- أكد ميسي بأنه لم يرد الدخول في نزاع قضائي مع نادي حياته برشلونة على حد وصفه.





- أكد ميسي بأن بارتوميو لم يف بوعوده تجاهه





- أكد ميسي بأنه أراد أن يفسح المجال أمام اللاعبين الصغار في برشلونة وأنه شعر بأن مرحلته انتهت هناك





- أكد ميسي بأنه ليس سعيدًا في برشلونة وكان يريد الرحيل، لكنه سيبقى ويبذل قصارى جهده مع الفريق.





- أكد ميسي بأنه لا يوجد أي مشروع لبرشلونة منذ زمن، وأنه يريد الفوز ولا يريد تكرار مسلسل الفشل في السنوات الماضية.





- لم يصدر نادي برشلونة أي بيان رسمي أو تصريحات بعد مقابلة ميسي اليوم.

هي كلعبة القط والفار.. عاشها عشاق الساحرة المستديرة على مدار الـ 10 أيام المسابقة بين أحد أكبر الكيانات الكروية في العالم، نادي برشلونة الإسباني، وأفضل لاعبي العالم على مر التاريخ، الأرجنتيني ليونيل ميسي، انتهت أخيرًا اليوم الجمعة ولو بصفة مؤقتة، بإعلان اللاعب بقاءه في صفوف برشلونة الموسم المقبل.