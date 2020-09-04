AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ثروت سويلم يعلن مفاجأة بشأن ضياع كؤوس اتحاد الكرة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:03 م
ثروت سويلم
ثروت سويلم
Advertisements
محمد السعيد
كشف ثروت سويلم، المدير التنفيذي السابق للجبلاية، عن مفاجأة مدوية، بشأن ضياع كؤوس اتحاد الكرة.

وأعلن اتحاد الكرة، اليوم، الجمعة، فتح تحقيق، بعد التأكد من وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير.

وقال ثروت سويلم في تصريحات لـ " صدى البلد": تعرض الاتحاد للحريق والسرقة في 9 مارس 2013، وتمت سرقة الكؤوس وأجهزة كثيرة".

وأضاف: "تم استرداد جميع الكؤوس ووضعها في مدخل الاتحاد، عدا كأس الأمم الأفريقية 2010،  وذلك مثبت في محضر حريق الجبلاية".

وتابع: "مسؤولو المخازن بالاتحاد وعلي رأسهم عم علي كامل مدير المخازن " وهو أحد أنظف وأطهر العاملين بالمنظومة، يعلمون ذلك، بالإضافة إلى جميع الموجودين حاليا بالاتحاد".

واختتم: "ما يحدث هو مجرد إشغال للشارع الرياضي".
Advertisements

ترشيحاتنا

بـ الأصفر الجريء.. نسرين أمين بإطلالة تكشف جمالها .. شاهد

أشبه بالسجن.. شقة تحت الأرض وبدون نوافذ للإيجار مقابل سعر خيالي 40 ألف جنيه

الصحة العالمية تحذر من "وطنية" مصل كورونا

مرتضى منصور: حذرت الأهلي من كهربا.. وأنتظر عرضه للبيع

علامة غريبة في البول تشير للإصابة بـ السكر من النوع 2 .. اكتشفها

الأولوية للزمالك بشرط .. الأهلي يفاوض فرجاني ساسي واللاعب لم يحسم موقفه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان فوق الركبة.. نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

لأول مرة | جيب رانجلر jeep wrangler تعمل بالكهرباء .. صور

بـ قَّصة فراشة.. ساندى تثير الجدل في أحدث ظهور