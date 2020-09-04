وثائق مسربة تكشف جرائم مخابرات أردوغان وتلفيق تهم الإرهاب للمعارضين

عرض الإعلامي محمد موسى وثائق سرية مسربة، عبر برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، تكشف أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تلاحق المعارضين لها خارج البلاد، بخاصة في الهند، وتتهمهم زورًا بقضايا تتعلق بجرائم إرهابية.





وكشفت الوثائق، عن أن الدبلوماسية التركية لدى الهند، زعمت تورط المعلمين الأتراك ، ورجال الأعمال المقيمين في الهند، في قضايا تتعلق بالإرهاب، وشملت الاتهامات ممثلين من مؤسسة " إنديالوج"، التي تجمع أعضاء من مختلف الديانات والثقافات، ومعلمين ورجال أعمال يقيمون خارج تركيا لأكثر من 20 عامًا.





وفي 21 ديسمبر 2018 ، قرر النائب العام التركي ، آدم أكنجي، فتح تحقيق منفصل ، بشأن 12 تركيًا يعيشون في الهند ، أدرجوا بملفات تجسس أرسلها دبلوماسيون أتراك في نيودلهي ، دون أدلة قاطعة.





واستند التحقيق إلى ملفات التجسس التي جهزتها السفارة التركية في دلهي بين 2016 و2018، بعد نقل الملفات إلى وزارة الخارجية التركية عن طريق بوراك أكشابار سفير تركيا لدى الهند، في الفترة من أغسطس 2011 وديسمبر 2016، وكذلك عن طريق مبعوث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحالي شاكر أوزكان تورونلار، الذي تولى المنصب منذ يناير 2017.



