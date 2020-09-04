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فن

الظهور الأول.. شقيقة نانسي عجرم تلفت الأنظار إليها على السوشيال ميديا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:05 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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سعيد فراج
تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ نادين عجرم -شقيقة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم- خلال الساعات الماضية، وذلك في أول ظهور لشقيقة الفنانة. 

وسادت حالة من الجدل على السوشيال ميديا، لاسيما انستجرام، وذلك بسبب الشبه الكبير بين نانسي عجرم، وشقيقتها نادين، لتنال الصورة إعجاب الكثير من النشطاء. 

من جهة أخرى، اختارت مجلة فوربس الأمريكية المطربة اللبنانية نانسي عجرم ، لتكون الفنانة الأكثر تأثيرا في الوطن العربي لعام 2020. 

وجاءت اختيارات فوربس وفقا لـ سنوات مشوار الفني الذي يقارب 20 عاما وأيضا ، شعبيتها الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب بأكثر من 48 مليون متابع.

يشار إلى أن احدث أعمال نانسي عجرم، الفنية كانت أغنية «العمر» التي غنتها لتتر مسلسل «سكر زيادة» الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني الماضي 2020. 

شقيقة نانسي عجرم شقيقة نانسي عجرم
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