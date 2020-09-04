مقتل شاب على يد ابن عمه بالبحيرة بسبب خلافات على موبايل

سادت حالة من الفزع بين أهالي عزبة أبو سلطان، التابعة لمركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، عقب قيام مزارع ونجله، بقتل نجل ابن عمه؛ بسبب خلافات على تليفون محمول.





وتلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات،يفيد بوصول " أحمد م س " ١٦ سنة ومقيم بناحية عزبة أبو سلطان التابعة لقرية ومرات النخل دائرة المركز، إلى مستشفى الدلنجات العام جثة هامدة إثر اعتداء من آخرين.





وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص، وبسؤال والد المجنى اتهم إبن عمه ونجله " عبدالله ا س " ،و "محمد ع ا س" بالتعدى على نجله "فأس" على رأسه أثناء عودته من عمله ،وذلك بسبب خلافات على تليفون محمول.





وجرى التحفظ على الجثة بمستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة.





وانتقل المستشار محمد المحسن وكيل النائب العام بنيابة الدلنجات أمانة سر محمد يوسف لمعاينة الجثة، حيث أمر بدفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعى.