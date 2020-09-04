AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الدفاع التركي: فرنسا تهدد السلام في شرق المتوسط

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:48 م
وزير الدفاع التركي
وزير الدفاع التركي خلوصي اكار
Advertisements
قسم الخارجي
شن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، هجوما على فرنسا، معتبرا أنها تعرقل جهود السلام.

وقال الوزير التركي، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، إن "إطلاق فرنسا تصريحات من العراق، علاوة على وجودها في شرق المتوسط؛ لا يساهم في السلام والحوار".

اقرأ أيضا:

وزعم آكار أن تركيا تدعم مبادرة البدء بمباحثات عسكرية، الصادرة عقب مباحثات الرئيس رجب طيب أردوغان، مع أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وسبق أن ادعى الوزير التركي أن قواته ستواصل داء مهامها شرقي البحر المتوسط، وأنها تؤيد الحوار في الوقت ذاته.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن لرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "جن جنونه" أمام تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والسورية وعلى الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم حديثها عن التحاور| تركيا تواصل التنقيب في المتوسط.. واليونان تحشد الجيش

اليونان تحذر تركيا من كارثة في شرق المتوسط.. جيشا أنقرة وأثينا وجها لوجه الآن

إعلامية كويتية: مصر قضت على أطماع أردوغان في المتوسط بهذه الخطوة

استفزاز لليونان.. وزير الدفاع التركي يحلق فوق بحر إيجه بطائرة إف-16.. شاهد

وزير الخارجية التركي: ماكرون جن جنونه بسبب التطورات في ليبيا وسوريا وشرق المتوسط

ترشيحاتنا

الظهور الأول.. شقيقة نانسي عجرم تلفت الأنظار إليها على السوشيال ميديا

توب كب .. كنزي عمرو دياب تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

اعتبريني بابا وهاتى حضن.. ضحايا طبيب الغربية :كنا فاكرين إنه بيعالجنا ومجاش في بالنا إنه متحرش

فيديو جراف.. قطع جثة طفلته بالمنشار.. تفاصيل جريمة منتصف الليل بالطالبية

ثروت سويلم يعلن مفاجأة بشأن ضياع كؤوس اتحاد الكرة

الصحة العالمية تحذر من "وطنية" مصل كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان فوق الركبة.. نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

لأول مرة | جيب رانجلر jeep wrangler تعمل بالكهرباء .. صور

بـ قَّصة فراشة.. ساندى تثير الجدل في أحدث ظهور