وزير الدفاع التركي: فرنسا تهدد السلام في شرق المتوسط

، هجوما على فرنسا ، معتبرا أنها تعرقل جهود السلام. شن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار





وقال الوزير التركي ، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" ، إن "إطلاق فرنسا تصريحات من العراق، علاوة على وجودها في شرق المتوسط؛ لا يساهم في السلام والحوار".





اقرأ أيضا:





وزعم آكار أن تركيا تدعم مبادرة البدء بمباحثات عسكرية، الصادرة عقب مباحثات الرئيس رجب طيب أردوغان ، مع أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو".





وسبق أن ادعى الوزير التركي أن قواته ستواصل داء مهامها شرقي البحر المتوسط، وأنها تؤيد الحوار في الوقت ذاته.



