قتل بسبب لهو الأطفال.. تشريح جثة شاب ضحية مشاجرة الهرم.. صورة

أمرت نيابة الهرم، بندب الطب الشرعي؛ لتشريح جثة شاب ، أصيب بطلق ناري ، خلال مشاجرة مع جيرانه، وذلك لتحديد سبب الوفاة ، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.





واشارت التحقيقات إلى ان المجني عليه ، فارق الحياة متاثرا بطلق ناري "خرطوش" بالصدر ، عقب مشاجرة نشبت بينه وبين المتهم ، أطلق الاخير خلالها ، عيارا ناريا من فرد خرطوش ، فأرداه قتيلا في الحال.





وواجهت النيابة المتهم بتحريات الاجهزة الامنية حول ارتكابه الواقعة ، فاعترف بارتكاب الجريمة.





واشار المتهم إلى ان مشاجرة نشبت بينه وبين جيرانه؛ لخلافات الجيرة، فاستعانت احدى السيدات بزوجها ، الذي حضر وانهال عليه بالضرب ، بمعاونة اخرين؛ ما دفعه لاخراج سلاح ناري ، واطلق منه النيران ، فاصابت جاره ، وسقط غارقا في دمائه.



