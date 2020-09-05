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حوادث

قتل بسبب لهو الأطفال.. تشريح جثة شاب ضحية مشاجرة الهرم.. صورة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
جثة
جثة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أمرت نيابة الهرم، بندب الطب الشرعي؛ لتشريح جثة شاب، أصيب بطلق ناري، خلال مشاجرة مع جيرانه، وذلك لتحديد سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح. 

واشارت التحقيقات إلى ان المجني عليه ،فارق الحياة متاثرا بطلق ناري "خرطوش" بالصدر، عقب مشاجرة نشبت بينه وبين المتهم، أطلق الاخير خلالها، عيارا ناريا من فرد خرطوش، فأرداه قتيلا في الحال.

وواجهت النيابة المتهم بتحريات الاجهزة الامنية حول ارتكابه الواقعة، فاعترف بارتكاب الجريمة. 

واشار المتهم إلى ان مشاجرة نشبت بينه وبين جيرانه؛ لخلافات الجيرة، فاستعانت احدى السيدات بزوجها، الذي حضر وانهال عليه بالضرب، بمعاونة اخرين؛ ما دفعه لاخراج سلاح ناري، واطلق منه النيران، فاصابت جاره، وسقط غارقا في دمائه. 

ووجهت النيابة للمتهم، تهمتي القتل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وقررت حبسه ٤ ايام علي ذمة التحقيقات. 
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