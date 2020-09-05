خطورة تشغيل موسيقي صاخبة في السيارة وأثره على السائق

يهتم سائق السيارة بالنظام الصوتي فيها لإنه يعتبر الجانب الترفيهي فيها و بعض السائقين لا يستطيعون قيادة سياراتهم دون الاستماع للموسيقى و البعض الاخر يفضل الموسيقى الصاخبة .





يجهل بعض السائقين ان الموسيقى تؤثر بشكل او بأخر على أسلوب القيادة فمن الطبيعي انة عندما تقوم بتشغيل موسيقى هادئة سينعكس ذلك على حالتك النفسية و المزاجية .





وعلي العكس تماما عند تشغيل موسيقى صاخبة سينعكس ذلك ايضا على حالتك النفسية و المزاجية و أسلوب قيادتك على الطريق و في هذا السياق نصح أخصائي علم النفس توماس فاجنر بعدم تشغيل الموسيقى الصاخبة أثناء القيادة .





تشغيل الموسيقى الصاخبة كموسيقي الهيب هوب مثلا hip-hop سينعكس تأثيرها بشكل سلبي على السائق مما يدفعه لمضاعفة السرعة والقيادة بشكل عدواني دون أن يشعر .



