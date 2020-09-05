AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

خطورة تشغيل موسيقي صاخبة في السيارة وأثره على السائق

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:02 ص
تشغيل موسيقي صاخبة
تشغيل موسيقي صاخبة في السيارة
Advertisements
اشرف عطية
يهتم سائق السيارة بالنظام الصوتي فيها لإنه يعتبر الجانب الترفيهي فيها و بعض السائقين لا يستطيعون قيادة سياراتهم دون الاستماع للموسيقى و البعض الاخر يفضل الموسيقى الصاخبة . 

يجهل بعض السائقين ان الموسيقى تؤثر بشكل او بأخر على أسلوب القيادة فمن الطبيعي انة عندما تقوم بتشغيل موسيقى هادئة سينعكس ذلك على حالتك النفسية و المزاجية . 

وعلي العكس تماما عند تشغيل موسيقى صاخبة سينعكس ذلك ايضا على حالتك النفسية و المزاجية و أسلوب قيادتك على الطريق و في هذا السياق نصح أخصائي علم النفس توماس فاجنر بعدم تشغيل الموسيقى الصاخبة أثناء القيادة . 

تشغيل الموسيقى الصاخبة كموسيقي الهيب هوب مثلا hip-hop سينعكس تأثيرها بشكل سلبي على السائق مما يدفعه لمضاعفة السرعة والقيادة بشكل عدواني دون أن يشعر .

جميع السائقين يتفاعلون عاطفيا بشدة أثناء القيادة مع الموسيقى التي سمعوها مما يشكل خطرا على السلامة خصوصا و أن شركات السيارات تقوم بتحسين الانظمة الصوتية من وقت لآخر مما يزين من التأثير الواقع على السائق . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حيلة سحرية تقلل من حوادث السيارات

خد بالك.. الموسيقى الصاخبة في السيارة تعرضك للخطر

احذر سماع الموسيقى بصوت عالٍ في السيارة

التصرف الصحيح عند توقف محرك السيارة فجأة على الطريق

ودع حر الصيف.. خطوات تجعل مكيف سيارتك مثل الثلاجة

الفرق بين السائق الخبرة والمتمرس

ترشيحاتنا

الظهور الأول.. شقيقة نانسي عجرم تلفت الأنظار إليها على السوشيال ميديا

سيد عبد الحفيظ: إزاي الزمالك أحسن والفرق بينا 20 نقطة

بائع الفريسكا.. يكشف تفاصيل دعم تركي آل الشيخ له

مجدي طلبة: أنا أهلاوي لكن قضيت أجمل أيامي فى الزمالك

أشرف زكي يكشف لـ صدى البلد سبب استقالته من أمانة صندوق الزمالك

علاج بالحضن.. زوجة الطبيب المتهم بالتحرش: جوزي مظلوم.. وكل ذنبه إنه ناجح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مظاهرات بلا شرطة.. كورونا يضرب صفوف الضباط في بريطانيا | صور

آخر صورة.. غرق عريس بعد خطوبته بـ 5 دقائق

جلسة تصوير مرعبة.. عروسان يخاطران بحياتهما على حافة جرف شاهق من أجل صور الزفاف