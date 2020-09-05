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سيارات

كيف تحافظ على بطارية سيارتك لتبقى معك أطول فترة ممكنة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
بطارية السيارة
بطارية السيارة
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اشرف عطية
بطارية السيارة لها الكثير من المهام في تشغيل العديد من اجزاء السيارة، ومنها المحرك وطرمبة الوقود والمصابيح والأجهزة الكهربائية بالسيارة وحتي التكييف يعتمد اعتماد كلي علي البطارية فبدونها تتوقف السيارة تماما و في هذا السياق نطرح عليكم بعض النصائح للحفاظ علي البطارية و تجنب تلفها .

احرص علي تنظيف البطارية والاعتناء بها لتعيش اطول مدة ممكنة وهناك العديد من الأسباب تؤدي إلى اطالة عمر البطارية و نستعرضها ف في هذا الموضوع .

1-تجنب غلق السيارة و ترك المصابيح مضاءة، أو إشارة الانتظار أو ترك الأجهزة التي تعتمد على الكهرباء في وضع التشغيل لفترات طويلة مما يجهد البطارية .

2-احرص علي صيانة الدينامو لأنة في حال تعرضه لبعض المشاكل فإنه يؤدي إلى تلف البطارية في حال عدم إصلاحه على الفور أو تغييره لانها تعتمد علي الكهرباء الاتية من الدينامو .

3- احرص علي تنظيف البطارية خصوصا مع مرور الوقت تتراكم الأملاح والمواد الكيميائية على كابلات البطارية، وهو ما يمنع التوصيل الجيد للكهرباء إلى البطارية ويؤدي إلى ضعفها ويتسبب في تلفها، لذا يجب الاعتناء بتنظيف البطارية .
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