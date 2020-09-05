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وزير الاتصالات: تحديد المستحقين لمكافأة العمالة غير المنتظمة تم عبر منصة مصر الرقمية.. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جميع البيانات عبر مشروع منصة مصر الرقمية سيتم جمعها وتنقيتها وحمايتها وضمان سريتها والبيانات هى الثروة الطبيعية للجيل الـ 21.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت خلال حواره في برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن بدأ مشروع مصر الرقمية بربط كل قواعد البيانات لدى الحكومة المصرية ببعضها لبعض لمعرفة تعاملات المواطنين مع الجهات المختلفة. 

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم تحديد المستحقين من مكافأة العمالة الغير منتظمة خلال جائحة كورونا من منصة مصر الرقمية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن بيانات المواطنين مؤمنة على نحو يحافظ على سريتها ودائما ما يتم العمل على منظومة قوية للأمن السييرانى الذى يضمن سرية بيانات العملاء.

وأشار إلى أنه سنبدأ بخدمات مصر الرقمية بمكاتب البريد، موضحا أن أول مرحلة ستكون فى 50 مكتب ثم يتتالى العدد فى الزيادة إلى باقى المكاتب.
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