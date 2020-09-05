الأرز بالحليب حلوى مصنوعة من الأرز والحليب والسكر. يزين بالزبيب والمكسرات أو القرفة. المصريون يفضلون القرفة لأنها تعطي طعم جيد ومقبلات. وهي حلوى معروفة في بعض الدول العربية ولها أسماء مختلفة حسب كل دولة.

تفضل الأمهات هذه الوصفة لأنها غنية بالكالسيوم الضروري لأطفالهن. وهي أيضًا وصفة سهلة تشبه البودينغ، كشف عنها موقع هيلثي.

وصفة أرز مصري بالحليب

وقت التحضير: 5 دقائق

وقت الطهي: 15 دقيقة

الحصص: 1



مكونات:

1 كوب حليب خالي الدسم

3 ملاعق كبيرة. أرز مغسول

2 ملعقة صغيرة. سكر

2 ملعقة صغيرة.

رشة سكر خفيفة من الفانيليا

ملعقة صغيرة. قرفة

وصفة بودنغ الأرز المطحون

تجهيز:

في قدر على النار ، اغلي الحليب. يضاف الأرز ورشة من الفانيليا. قلب من وقت لآخر للتأكد من أنه لن يلتصق.

أضف السكر فوق الحليب للحصول على خليط ناعم وليس سميكًا.

يُسكب الأرز بالحليب في أكواب ويُزين بالقرفة

يقدم بارد