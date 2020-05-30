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مرأة

أحلى من المحلات.. طريقة عمل أرز باللبن فى المنزل.. فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 10:10 ص
طريقة عمل أرز باللبن
طريقة عمل أرز باللبن
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هاجر هانئ
الأرز باللبن من الحلويات التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، كما يتميز الارز باللبن بأحتوائه على كثير من الفوائد الصحية التى يكتسبها الجسم بالإضافة إلى مذاقه الشهى و اللذيذ.

ونقدم لكم طريقة عمل أرز باللبن فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف غادة جميل مقدمة برنامج  اتفضلوا عندنا.

مقادير أرز باللبن
أرز 
لبن 
سكر 
قشطة بلدي
 كريمة

- للتزيين
زبيب 
جوز هند 
فستق 

- طريقة تحضير أرز باللبن
 يسخن الحليب مع الأرز والسكر مع التقليب من وقت لآخر حتى يغلظ القوام
 يصب الأرز باللبن  في كاسات التقديم
 يترك ليبرد  ثم  يزين بالفستق
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