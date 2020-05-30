أحلى من المحلات.. طريقة عمل أرز باللبن فى المنزل.. فيديو

الأرز باللبن من الحلويات التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، كما يتميز الارز باللبن بأحتوائه على كثير من الفوائد الصحية التى يكتسبها الجسم بالإضافة إلى مذاقه الشهى و اللذيذ.
ونقدم لكم طريقة عمل أرز باللبن فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.
مقادير أرز باللبن
أرز
لبن
سكر
قشطة بلدي
كريمة
- للتزيين
زبيب
جوز هند
فستق
- طريقة تحضير أرز باللبن
يسخن الحليب مع الأرز والسكر مع التقليب من وقت لآخر حتى يغلظ القوام
يصب الأرز باللبن في كاسات التقديم
يترك ليبرد ثم يزين بالفستق