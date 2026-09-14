محدش موجود يدينا التذاكر.. استياء من غياب موظفي محطة أبو قرقاص

تحقق هيئة السكة الحديد فى الفيديو المتداول بواسطة تصوير أحد المواطنين خلو محطة قطار أبو قرقاص بمحافظة المنيا من موظفي شباك التذاكر، وأدى ذلك إلى تكدس عدد من الركاب أمام الشبابيك في انتظار الحصول على تذاكر السفر، فيما تبحث الهيئة ملابسات الواقعة، ومعاقبة القصرين عن عملهم.

وتضمن الفيديو المتداول، اختفاء الموظف المختص بقطع التذاكر داخل شباك التذاكر، وذلك أثناء انتظار الركاب وعدم تمكنهم من الحصول على الخدمة في ذلك الوقت، وفقا لما صوره المواطن داخل المحطة، بالإضافة إلى خلو مكتب ناظر المحطة من الموظف المسؤول.

وأبدى عدد من الركاب المتواجدين بالمحطة استياءهم من الواقعة، بسبب الازدحام أمام شبابيك التذاكر وغياب موظف الشباك المسؤول عن إنهاء إجراءات الحجز.

وتواصل هيئة السكة الحديد فحص الواقعة والوقوف على أسباب غياب الموظفين عن أماكن عملهم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير يثبت في حق المسؤولين، بما يضمن انتظام تقديم خدمات حجز التذاكر للركاب داخل المحطة.