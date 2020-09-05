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مرأة

بطريقة سهلة.. حضرى شوربة الخرشوف

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:42 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الشيف أميرة شنب  طريقة عمل شوربة الخرشوف من خلال برنامجها أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير شوربة الخرشوف:

الخرشوف 

 مسلوق شرائح

زيت زيتون 

ملح 

 فلفل 

 مرقة 

عصير ليمون 

كمون 

 لسان عصفور 

 ثوم مفروم 

 دقيق 

كريمة 

بقدونس 

طريقة تحضير شوربة الخرشوف :
* يشوح اللسان عصفور في الزيت حتى يصل إلى اللون الذهبي
*ثم يضاف عليه الخرشوف ويقلبو جيدا
* ثم يضاف عصير الليمون والكمون والملح والفلفل ثم يضاف المرقة ثم يضاف قليل من البقدونس
* وتقلب جيدا حتى يقل القوام قليلا ثم يضاف قليل من الماء المغلي
* تترك حتى تمام النضج وتقدم
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