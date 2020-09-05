بطريقة سهلة.. حضرى شوربة الخرشوف

قدمت الشيف أميرة شنب طريقة عمل شوربة الخرشوف من خلال برنامجها أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.





مقادير شوربة الخرشوف:





الخرشوف





مسلوق شرائح





زيت زيتون





ملح





فلفل





مرقة





عصير ليمون





كمون





لسان عصفور





ثوم مفروم





دقيق





كريمة





بقدونس





طريقة تحضير شوربة الخرشوف :

* يشوح اللسان عصفور في الزيت حتى يصل إلى اللون الذهبي

*ثم يضاف عليه الخرشوف ويقلبو جيدا

* ثم يضاف عصير الليمون والكمون والملح والفلفل ثم يضاف المرقة ثم يضاف قليل من البقدونس

* وتقلب جيدا حتى يقل القوام قليلا ثم يضاف قليل من الماء المغلي