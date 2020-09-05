الفراغ يعمل أكتر من كده.. أحمد حلمي يعزف من فمه عبر التيك توك

غازل أحمد حلمى جمهوره بفيديو جديد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تيك توك.





وظهر احمد حلمي وهو يعزف من فمة وكتب معلقًا على الفيديو : الفراغ يعمل اكتر من كدة





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ونشر الفنان أحمد حلمى تعليقًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يُساند فيها الأطفال الذين أصيبوا فى أحداث لبنان بسبب انفجار بيروت.





وقال حلمى: "واحدة من أجمل بلاد العالم بتمر بكارثة محصلتش في تاريخها قبل كدة.





وأضاف حلمى قائلا : "لبنان بتعانى من أزمة فوق الأزمة، وأنا النهاردة كسفير للنوايا الحسنة ليونيسف مصر بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسف علشان نساعد كل طفل".





وكان آخر أعمال الفنان احمد حلمى فيلم "خيال مآته" الذى شارك فى بطولته كل من بيومى فؤاد ومنة شلبى واخراج خالد مرعى وتأليف عبد الرحيم كمال.