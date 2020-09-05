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رياضة

نجم الزمالك: التحكيم سبب تفوق الأهلي.. و60% من بطولاته بالحكام‏

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
الأهلي
الأهلي
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محمد رشاد
برر محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، تفوق فريق النادي الأهلي في عدد ‏بطولات الدوري الممتاز عن باقي أندية المسابقة، بالمساندات التحكيمية.‏

وقال صلاح في تصريحات في برنامج زملكاوي مع الاعلامي أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك مع الاعلامي أحمد جمال:"لو كان هناك ‏عدلًا لكان الزمالك في مكانة أخرى".‏

وأوضح:" التحكيم عامل رئيسي وأساسي في تفوق الأهلي في عدد ‏البطولات، وهناك أجيال عظيمة في الزمالك كان تستحق ألقاب عديدة ‏ولكنها حرمت منها بسبب التحيز التحكيمي للون الأحمر".‏

وأنهى تصريحاته:"60% من بطولات الأهلي جاءت بمساعدات التحكيم ‏للفريق على حساب الزمالك وباقي الأندية"‏
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