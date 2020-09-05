أعراض يعاني منها بعض المتعافين من كورونا

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه ليس غريبًا أن يعانى المتعافون من الكورونا من بعض الأعراض ، فالتعافى التام يحتاج وقتًا، فيروس كورونا المستجد أصبح يهاجم الآن العديد من أجزاء و أعضاء الجسم خارج الجهاز التنفسي،حتى العيون و أصابع القدمين، بعض الذين تعافوا من الفيروس منذ بضعة أشهر ما زالوا يعانون أعراضًا مثل :

ضيق النفس

والتعب

والشعور بالإجهاد

و الإعياء

اضطراب ما بعد الصدمة

وأوضح بدران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد ان اضطراب ما بعد الصدمة ، اضطراب نفسي قد يعاني البعض من أعراضه بعد الشفاء من الكورونا

البعض كان على مشارف الموت ، لقد عانى معاناة شديدة ، و صارع الأهوال ، وعاصر موت مقربين و آخرين بسبب الكورونا

37٪ من المصابين باضطراب ما بعد الصدمة يعانون من أعراض حادة.

النساء لديهن معدلات أعلى من الرجال.

الأعراض

1. الشعور بالضيق الشديد عند تذكر حدث مأساوي

2. ردود الفعل الجسدية الشديدة عند تذكر الصدمة مثل الغثيان أو التعرق أو خفقان القلب

3. ذكريات مزعجة عند تذكر الحدث الماضي ( الشعور وكأن الصدمة تحدث مرة أخرى ) كثرة الكوابيس

4. فقدان الاهتمام بالحياة والأنشطة اليومية

5. الشعور بالخدر العاطفي

6. الانفصال عن الآخرين

7. الشعور بعدم عيش حياة طبيعية

8. عدم وجود نظرة إيجابية للمستقبل

9. تجنب الأنشطة أو المشاعر أو الأفكار أو الأماكن التي تذكر بالمأساة

10. صعوبة تذكر الجوانب المهمة لحدث مأساوي

خبرات من فيروس كورونا السارس

• عانى بعض المتعافين من فيروس سارس من آثار صحية طويلة المدى بعد أعوام من إصابتهم بالمرض .

• بتحليل 25 مريضا بالسارس فى الصين بعد 12 عاما من إصابتهم بفيروس كورونا السارس ، وجد أن أكثر من نصف المرضى الذين تم شفائهم عانوا من

1. عدوى رئوية أخرى مع

2. وجود مستويات أعلى من الكوليسترول.

3. تكرار نزلات البرد خمس مرات سنويًا على الأقل .

• نحتاج لدراسات مطولة مستقبلية لفهم ما إذا كان فيروس كورونا كوفيد-19 يؤثر على صحة الإنسان و المناعة على المدى الطويل

على المتعافين

1. التدرج فى النشاط

2. الاهتمام بالصحة العامة

3. تعزيز المناعة

4. الالتزام بالتدابير الوقائية

5. المتابعة الطبية

6. تصحيح نقاط الضعف لسد الثغرات التى مهدت للإصابة بفيروس الكورونا لقطع الطرق أمام عودته أو غيره من الفيروسات ، مثل :

علاج المرض المزمن

التوقف عن تدخين التبغ

منع السهر الغير مبرر

علاج سوء التغذية

7. اتباع سلوكيات أكثر نظافة سوف تقلل من انتشار الأوبئة فى مصر

الظهور بالكمامة فى الشارع

انتشار ثقافة غسل اليدين و

انتشار ثقافة التباعد الاجتماعي

قلة المصافحة والعناق والتقبيل

قلة تناول الأغذية الغربية السريعة النمط

العودة للأغذية الشعبية التقليدية فهى أفضل للمناعة