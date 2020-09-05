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أخبار العالم

إصابات كورونا العالمية تكسر حاجز الـ 26.4 مليون حالة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم السبت، بأن كثر من 26.4 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما توفي 868963 جراء الفيروس.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و165 ألفا و332 إصابة، و186768 حالة وفاة، فيما جاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة أربعة ملايين و41 ألفا و638 إصابة و124614 وفاة.

وفي المركز الثالث جاءت الهند حيث سجلت ثلاثة ملايين و936 ألفا و747 إصابة و68472 حالة وفاة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة مليونا و15 ألفا و105 حالات إصابة، و17649 حالة وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
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