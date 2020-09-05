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رياضة

ديسابر: رمضان صبحي وأحمد فتحي لا يكفيان بيراميدز للتتويج بالألقاب

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:26 ص
رمضان صبحي وأحمد
رمضان صبحي وأحمد فتحي
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محمد رشاد
يرى المدرب الفرنسي، سباستيان ديسابر المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، أن المال وحده لا يكفي فريقه السابق للتتويج بالألقاب المحلية أو القارية .

وأضاف المدير الفني لشاموا نيورتي، بدوري الدرجة الثانية الفرنسي، عبر برنامج (نمبر وان) بقناة (النهار)، أن تعاقد بيراميدز مع أحمد فتحي ورمضان صبحي، لا يعني أنه سيضمن التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

وأوضح: "بالطبع هناك إمكانيات كبيرة، لكن المال وحده لا يصنع البطولات والأمجاد، ويجب منح المزيد من الوقت لتجربة بيراميدز".

وحول أسباب رحيله عن بيراميدز، قال: "إدارة النادي تستطيع أن تجيب عن هذا السؤال، وليس أنا.. لقد تحدثوا معي عن الرغبة في حصد الألقاب، دون تلقي أي هزيمة، ثم فوجئت برحيلي".

وقطع ديسابر الطريق أمام أنباء عودته للدوري المصري، مؤكدا أن لديه تجربة مهمة في فرنسا، ويركز مع فريقه الجديد لتحقيق النجاحات.

وأردف: "لم يتحدث معي مسؤولو الإسماعيلي، وإذا حدث ذلك فلن أعود".

وأكد أن الأهلي تفاوض معه من قبل، لكن المحادثات لم تكتمل، رافضا الكشف عن تفاصيلها.

وأثنى ديسابر على قدرات عبد الله السعيد، قائد بيراميدز، مؤكدا أنه لاعب مهم، ويتمنى ضمه لفريقه الفرنسي، معتبرا أن الأهلي تأثر برحيله.
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