لطيفة تغني علي الشاطي برفقة بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسى شلبى ، فيديو جديدا اثناء عطلتها الصيفية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".





وظهرت بوسي شلبي برفقة النجمة التونسية لطيفة وهي تغني علي الشاطي وسط جمهوها و علقت بوسي شلبي قائلة : مظاهرة في حب لطيفة





وحاز الفيديو علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي :

صوتك يجنن ، احلي لطيفة ، بنموت فيكي





اقر ايضا :

وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم.



