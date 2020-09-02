AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. ابنة رجاء الجداوي تنشر صورة جديدة لوالدتها برفقة بوسي شلبي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:33 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشرت ابنة الفنانة رجاء الجداوي صورة لوادتها الراحلة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وظهرت رجاء الجدواي في الصورة برفقة بوسي شلبي وعدد من اصدقائهم خارج الوسط الفني . 

ورحلت عن عالمنا الفنانة رجاء الجداوي بعد معاناة 44 يوما مع فيروس كورونا والذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية في أيامها الأخيرة، داخل مستشفى العزل أبو خليفة في الإسماعيلية.

شهد برومو فيلم "توام روحى" الذى طرحه المنتج أحمد السبكى ظهور خاص للفنانة الراحلة رجاء الجداوى ليصبح أول عمل يعرض لها بعد وفاتها. 

وتظهر رجاء الجداوى فى الفيلم بشخصية مختلفة وجديدة، حيث تحاول كشف حقيقة حسن الرداد، والذى يعاني من بعض الأوهام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمر كمال ينعى الفنانة رجاء الجداوي: وداعا

محمد محمود عبد العزيز ينعى رجاء الجداوي

عادل إمام ينعى رجاء الجداوي بـ مشهد من مسرحية الواد سيد الشغال

أول عمل يعرض لها بعد وفاتها.. رجاء الجداوي تخطف الأنظار في برومو فيلم توأم روحي.. شاهد

وفاء عامر تحيي ذكرى الأربعين لـ رجاء الجداوي: ستظلين في القلوب مدى الحياة

إبنة رجاء الجداوى تستعيد ذكريات والديها عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

أيهما أجمل .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بتسريحات شعر مختلفة

ردا للجميل.. طالب الدبلوم يوضح سبب المبلغ الذي حصل عليه من خاله بعد نجاحه

بإطلالة بيضاء.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في صورة جديدة لها

رغم أزمة رحيله.. ميسي يتصدر الإعلان الرسمي من برشلونة لبيع الزي الجديد

الصحة العالمية: لا يوجد لقاح حتى الآن للوقاية من فيروس كورونا

الفاسد خاف من الفضيحة.. كشف لغز العثور على جثة نائب مدير بنك بنهر النيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدسات ملونة ومكياج جذاب .. هبة مجدي تخطف الأنظار بجمالها

بفستان قصير.. ياسمين صبري تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بفستان سماوي مكشوف.. أنغام تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير