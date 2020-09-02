شاهد.. ابنة رجاء الجداوي تنشر صورة جديدة لوالدتها برفقة بوسي شلبي

نشرت ابنة الفنانة رجاء الجداوي صورة لوادتها الراحلة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهرت رجاء الجدواي في الصورة برفقة بوسي شلبي وعدد من اصدقائهم خارج الوسط الفني .





ورحلت عن عالمنا الفنانة رجاء الجداوي بعد معاناة 44 يوما مع فيروس كورونا والذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية في أيامها الأخيرة، داخل مستشفى العزل أبو خليفة في الإسماعيلية.





شهد برومو فيلم "توام روحى" الذى طرحه المنتج أحمد السبكى ظهور خاص للفنانة الراحلة رجاء الجداوى ليصبح أول عمل يعرض لها بعد وفاتها.





وتظهر رجاء الجداوى فى الفيلم بشخصية مختلفة وجديدة، حيث تحاول كشف حقيقة حسن الرداد، والذى يعاني من بعض الأوهام