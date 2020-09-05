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فن

أحمد البدرى رئيسا للجنة تحكيم الملتقى الثانى لأفلام المحاولة بقصرالسينما

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:13 ص
تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم
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نبيل العدوى
شكل الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر السينما والمشرف العام على الملتقى الثانى لأفلام المحاولة لجنة التحكيم برئاسة المخرج احمد البدرى ومدير التصوير تامر جوزيف عضوا، والناقد والسيناريست الدكتور نادر رفاعى عضوا.
 
قصر السينما تقام فعالياته تحت إشراف دكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور السينما الذى سيقوم بافتتاح الملتقى الثانى لأفلام المحاولة، الأحد المقبل فى تمام الساعة السابعة مساء بمقر قصر السينما بجاردن سيتى .

يبدأ الافتتاح بفقرة موسيقية لفرقة المايسترو محمود أبوزيد للموسيقى العربية التابعة للقصور المتخصصة، وينتهي الحفل بتوزيع جوائز مسابقة أفضل سيناريو عن كورونا التي أقامها القصر أونلاين وقت الحظر ثم عرض 4 أفلام من الأفلام المتسابقة بالملتقى .
 
يذكر أن الملتقى الأول لأفلام المحاولة أقيم فى سبتمبر الماضى، كما أقام القصر بعدة تكريمات لعدد من النجوم منهم النجوم محمد صبحى نبيلة عبيد مصطفى قمر صابرين لطفى لبيب.

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