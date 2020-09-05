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أخبار العالم

اليونان: سلوك تركيا المستفز يزعزع استقرار السلام في المنطقة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 06:23 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم السبت، إن سلوك تركيا المستفز في منطقة شرق المتوسط يسبب زعزعة استقرار السلام في المنطقة. 

وأضاف دندياس في تصريحات عقب لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس: "السلوك غير الشرعي الذي تعتمده تركيا في شرق المتوسط يتسبب بزعزعة الاستقرار والسلام في المنطقة".

وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان توترا بسبب منطقة شرق البحر المتوسط، حيث تجري أنقرة عمليات استكشاف لاحتياطيات الطاقة في قاع البحر، في منطقة تقول اليونان إنها ضمن جرفها القاري.

ودعت اليونان تركيا، الجمعة، إلى الكف عن تهديداتها إذا ما أرادت البدء بمحادثات لخفض التوتر بين البلدين.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس الجمعة، أن على أنقرة الكف عن إطلاق "تهديداتها" ضد أثينا لخفض التوتر بين البلدين.

وجاءت تصريحات ميتسوتاكيس بعد أقل من 24 ساعة على إعلان اليونان أن لا محادثات مقررة بين أثينا وأنقرة لتخفيف التوترات المتزايدة بين البلدين في شرق المتوسط، نافية بذلك ما أعلنه حلف شمال الأطلسي "الناتو" من أنه سيستضيف "محادثات تقنية" بين البلدين الجارين لحل هذه الأزمة.

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