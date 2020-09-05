وليد شعبان: هدف دجلة في مرمى الأهلي صحيح





وتابع:"ولكن جاء فى تعديلات القانون جملة( التأثير الواضح ) بمعنى أن موقف اللاعب المتسلل أثر فى حركة المدافع بمنعه أو إعاقته مثلًا من اللحاق بالكرة أو تشتيتها حتى لا يتم إحراز الهدف عن طريق مهاجم أخر".





استطرد: "الوضوح معناه أن المدافع إذا لم يعيقه أو يمنعه أحد لَتمكن من المشاركة فى إفساد وتشتيت الكرة والذود بفاعلية عن مرماه".





و أشار الى ان هذا لم يحدث من مهاجم وادى دجلة المتسلل فإنه لم يمنع أو يعيق أو يؤثر ( بوضوح ) على مدافع الأهلى الذى لم يكن له أى فرصة للحاق أو التشتيت للكرة وهذا ما يدفعنا لإستيعاب وفهم جملة ( التأثير الواضح ).





وقال ايضا.. ولهذا أرى أن الهدف الذى أحرزه وادى دجلة صحيحًا لأن لم يكن هناك تأثير ( واضح ) على مدافع الأهلى .

وأضاف:"أود أن أوضح أن قانون كرة القدم فى تعديله ذكر فى هذا الشأن جملة ( التأثير الواضح ) ولم يكتف بكلمة ( التأثير ) لأن هناك فارق شاسع بين هذه وتلك ، حيث أن كلمة ( التأثير ) إذا جاءت بمفردها دون أن تليها كلمة ( الواضح ) فأنه لابد من معاقبة اللاعب المتسلل إذا أقدم على أى فعل كُبر أو صُغر أو أى حركة سواء كانت مُلفتة لنظر المدافع أو حتى لا طالما جاءت الكلمة مجردة ( التأثير ).