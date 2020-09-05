أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 5 سبتمبر 2020

ننشر أسعار الأسماك اليوم، السبت 5-9-2020 بأنواعه المختلفة والمأكولات البحرية وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.
أسعار السمك بأنواعه
سجل كيلو سمك البلطي 1 سعرًا يتراوح بين 14 و16 جنيها، وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 12.5 إلى 13.5 جنيه.
وتراوح سعر كيلو قشر بياض بين 60 و80 جنيهًا، وسجل سعر البورى 2 سعر 38 جنيها.
فيما بلغ سعر سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها، وسمك المكرونة السويسى 75 جنيها.
ووصل سعر سمك موسى إلى 80 جنيها للكيلو.
كما سجل المرجان 2 نحو 32 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 30 جنيها، والبربون مجمد سجل نحو 30 جنيها.
وسجل سعر "سبيط - كاليمارى - سابيا" من 110 إلى 170 جنيها، والكابوريا من 30 إلى 130 جنيها.
أسعار الجمبرى
وسجل سعر الجمبرى 1 من 300 إلى 370 جنيها.
وسجل سعر الجمبرى 2 مجمد من 200 إلى 250 جنيها.