أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 5 سبتمبر 2020

وتراوح سعر كيلو قشر بياض بين 60 و80 جنيهًا، وسجل سعر البورى 2 سعر 38 جنيها.

وتراوح سعر كيلو قشر بياض بين 60 و80 جنيهًا، وسجل سعر البورى 2 سعر 38 جنيها.

سجل كيلو سمك البلطي 1 سعرًا يتراوح بين 14 و16 جنيها، وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 12.5 إلى 13.5 جنيه.

سجل كيلو سمك البلطي 1 سعرًا يتراوح بين 14 و16 جنيها، وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 12.5 إلى 13.5 جنيه.

ننشر أسعار الأسماك اليوم، السبت 5-9-2020 بأنواعه المختلفة والمأكولات البحرية وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية

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فيما بلغ سعر سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها، وسمك المكرونة السويسى 75 جنيها.









ووصل سعر سمك موسى إلى 80 جنيها للكيلو.









كما سجل المرجان 2 نحو 32 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 30 جنيها، والبربون مجمد سجل نحو 30 جنيها.







