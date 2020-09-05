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بسبب جائحة كورونا..لحم الفئران أصبح طبقا رئيسيا للفئات المهددة بالجوع في ملاوى..شاهد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:45 ص
لحم الفئران
لحم الفئران
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شيرين عادل

.عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا رصد تفاصيل الطبق الرئيسى للفئران فى ملاوى. 

وقد حوّلت جائحة كوفيد 19  الفئران إلى طبق رئيسي في النظام الغذائي للفئات الأكثر فقرًا المهددة بالجوع في ملاوي، بعدما كانت مجرّد نوع من الأطعمة الخفيفة التي تؤكل بين الوجبات.

على امتداد 320 كيلومترًا بين مدينتي ملاوي الرئيسيتين بلانتاير وليلونغوي، بات عشرات الأشخاص يقيمون نقاطا لبيع أسياخ لحم الفئران.

وتُعتَبَر ملاوي الواقع في الطرف الجنوبي لإفريقيا أحد الدول الأشدّ فقرًا في العالم ،  ويعيش أكثر من نصف سكانه البالغ عددهم 18 مليونًا تحت خط الفقر المدقع.

وكما في دول العالم الأخرى، تركت التدابير الصحية المتخذة لمواجهة الجائحة أثرًا قاسيًا على اقتصاد ملاوي الزراعي وعلى الظروف الحياتية لمواطنيها، علمًا أن الأرقام الرسمية تشير إلى 5400 إصابة ونحو 170 حالة وفاة إلى اليوم ، وتوقع البنك الدولي تراجع إجمالي الناتج المحالي لملاوي هذه السنة بنسبة 3.5 في المئة.

وكانت حكومة الرئيس السابق بيتر موثاريكا الذي خسر الانتخابات في مايو الفائت وعدت ببرنامج مساعدات عاجلة للأكثر فقرًا، لكن هذا البرنامج لم ينفذ قط. أما حكومة الرئيس الجديد لازاروس شاكويرا فلا تزال تعمل على إعداد خطتها للمساعدة


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