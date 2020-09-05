دوري الأمم الأوروبية.. فرنسا تتحدى الغيابات أمام السويد

يحل منتخب فرنسا ضيفا ثقيلا على نظيره السويد، اليوم، السبت، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، بمسابقة دوري الأمم الأوروبية.





ويدخل منتخب فرنسا بقيادة مدربه ديديه ديشامب مباراة اليوم بحثا عن الفوز، لقطع أولى خطوات عبور دور المجموعات، في ظل المجموعة النارية التي يتواجد بها، والتي تضم منتخبات البرتغال كرواتيا أيضا.





ويفتقد منتخب فرنسا للعديد من نجومه في مباراة اليوم، حيث يغيب بوجبا وموسى ندومبيلي وحسام عوار وستيف مانداندا بسبب الإصابة بفيروس كورونا، بينما يغيب صامويل أومتيتي بسبب الإصابة في الكاحل الأيمن وعثمان ديمبلي لعدم الجاهزية.





في المقابل يتسلح منتخب السويد بعامل الأرض، للخروج بنتيجة إيجابية أمام الديوك الفرنسية.





يذكر أن منتخب البرتغال، هو حامل آخر نسخة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.



