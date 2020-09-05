لا تعلقوا آمالا كبيرة.. وكيل كلية الطب جامعة القاهرة يكشف عن مفاجأة بشأن لقاح كورونا

قال الدكتور خيرى عبد الحميد، وكيل كلية الطب بجامعة القاهرة، إن مشكلة اللقاحات التى يتم عملها فى مجال الطب أنها من المفترض توجيهها ضد سلالة معينة من أى كائن حى، مشيرا إلى أن المشكلة التى تواجه العلماء الآن أن فيروس كورونا من ضمن الفيروسات المتحورة والتى لها سلالات كثيرة.









وأضاف "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه عندما يتم عمل مصل ضد سلالة من الفيروس يمكن أن يحدث تحور آخر، موضحا أن المصل لن يعطى وقاية كاملة ضد كل أنواع السلالات.









وأكد أنه يجب على المواطنين ألا يعلقوا آمالا كبيرة على لقاح لفيروس له سلالات متعددة، لافتا إلى أنه كان يمكن وجود مثل هذا الأمل إذا كان للفيروس سلالة أو اثنان، إلا أن كورونا متغير ومتحول.







