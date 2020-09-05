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محافظات

منذ أسبوع.. تعرف على وصية الدكتور يوسف والى قبل وفاته

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أكد المهندس  محمود مجاهد زكى رزق أحد أبناء عائلة والي بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، أن الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق قد أوصاهم منذ أسبوع قبل وفاته، بقبول العزاء على المقابر فقط ، دون إقامة أى سرادقات بمسقط رأسه بقرية النزلة بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم.


أضاف مجاهد بأن الدفن ستكون فى الخامسة من مساء اليوم، بمقابر العائلة بقرية النزلة بمركز الشواشنة بالفيوم، حيث تم دفن والديه  منذ سنوات بهذه المقابر.


وكان  الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، توفى  فجر اليوم عن عمر يناهز الـ 90 عاما، بعد صراع مرير مع المرض، وستشيع الجنازة اليوم إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بقرية النزلة بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم اليوم.

 

ولد يوسف والي عام 1931. وتخرج من كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1951، وحصل على الدكتوراة عام 1958 من الجامعة نفسها.


بعد تخرجه عمل أستاذ بساتين بكلية الزراعة، ثم مستشار الحكومة الليبية عام 1962، ومستشار علمي للقوات المسلحة المصرية عام 1968.


عام 1971 أصبح نائبًا لرئيس الوزراء لقطاع الزراعة، وفي أغسطس 1982 وزيرًا للزراعة. بعد تولي أحمد نظيف رئاسة الوزراء في 9 يوليو 2004.


أصبح عضوًا في مجلس الشعب عن دائرة أبشواي، محافظة الفيوم منذ يناير 1984، وكان نائب لرئيس الحزب الوطني للشؤون الداخلية، وأمين عام الحزب من 1985 حتى 2002.


شغل والى منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عام 1984، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، كرمه الرئيس جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968، كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977.

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