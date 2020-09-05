استشاري علاقات إنسانية يوضح الفرق بين تربية الطفل ورعايته.. شاهد

قال عمرو منتصر، استشاري العلاقات الإنسانية ، إن هناك فرقا بين تربية الطفل ورعايته، موضحا أن مقولة "مربي ابني أحسن تربية"، لا تنطبق ضمن ما تقدمه له من رعاية واهتمام.





وأضاف عمرو منتصر، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى، أن اختيار المدرسة الجيدة للطفل، وتوفير كل الأمور المادية، لا تندرج تحت طاولة التربية، ولكنها ضمن مفهوم الرعاية.





وأشار استشاري العلاقات الإنسانية، إلى أن مفهوم التربية يعتمد على كيفية أن يطبق الطفل المفاهيم والأفعال الصحيحة، دون ضغط، أو خوفا من العقاب.





وأوضح "منتصر"، أن الطفل في مرحلة المراهقة، يحتاج إلى الدعم، والتقليل من انتقاده، حتى لا تنعدم لديه الثقة، منذ سن صغير.





وأكد "منتصر"، أن الطفل يستخلص أخلاقة وتربيته بـ "المحاكاة"، بمعنى أنه لا بد أن نتعامل مع الطفل على أنه ذكي ، ويركز في كل تصرفات أولياء أموره، ويتخذها قدوة.