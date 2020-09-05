AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشاري علاقات إنسانية يوضح الفرق بين تربية الطفل ورعايته.. شاهد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:25 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
نورهان رأفت
قال عمرو منتصر، استشاري العلاقات الإنسانية، إن هناك فرقا بين تربية الطفل ورعايته، موضحا أن مقولة "مربي ابني أحسن تربية"، لا تنطبق ضمن ما تقدمه له من رعاية واهتمام.

وأضاف عمرو منتصر، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى، أن اختيار المدرسة الجيدة للطفل، وتوفير كل الأمور المادية، لا تندرج تحت طاولة التربية، ولكنها ضمن مفهوم الرعاية.

وأشار استشاري العلاقات الإنسانية، إلى أن مفهوم التربية يعتمد على كيفية أن يطبق الطفل المفاهيم والأفعال الصحيحة، دون ضغط، أو خوفا من العقاب.

وأوضح "منتصر"، أن الطفل في مرحلة المراهقة، يحتاج إلى الدعم، والتقليل من انتقاده، حتى لا تنعدم لديه الثقة، منذ سن صغير.

وأكد "منتصر"، أن الطفل يستخلص أخلاقة وتربيته بـ "المحاكاة"، بمعنى أنه لا بد أن نتعامل مع الطفل على أنه ذكي ، ويركز في كل تصرفات أولياء أموره، ويتخذها قدوة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وليد نجا يكتب: يجمعنا بيت الأسرة لنفترق في الفضاء الإلكتروني

لن يستوعب كلمة لا.. أضرار تشتت الوالدين في تربية الطفل.. فيديو

ترشيحاتنا

يجمع لك خيري الدنيا والآخرة.. علي جمعة يوصي بـ9 كلمات في الدعاء

إليسا توجه رسالة تهديد للمتنمرين.. شاهد

ممر شرفي ينتظر الهلال في ختام الدوري السعودي

رئيس شركة العاصمة الإدارية: المرحلة الأولى قاربت على الانتهاء وهي تعادل مساحة واشنطن..الرئيس السيسي يتابع بشكل مستمر مراحل التنفيذ..50 مليار جنيه تكلفة الحي الحكومي.. والحكومة لم تدفع منها جنيها واحدا

بعد غرق طفل صغير.. النيابة تستدعي منقذي حمامات السباحة بنادي الزمالك

الجرام بـ 850 جنيها.. أسعار الذهب اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفساتين ساحرة.. ملكة جمال مصر تتألق في حفل زفافها

أزمة القفا تشعل السخرية بين الجماهير على شرف ستاموني.. فما قصته؟ | صور

أسعار جيب رينيجيد 2020 اليوم في مصر.. صور