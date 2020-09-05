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محافظات

تموين الشرقية: ضبط لحوم مجهولة المصدر ومخابز مخالفة فى حملة تفتيشية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:32 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بمراقبة وتوفير السلع الغذائية والتموينية وتكثيف الرقابة علي المخابز ومحطات الوقود والمحال التجارية للتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة بالأسواق أمام المواطنين بالأسعار المناسبة والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

فيما أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه تنفيذًا لتكليفات المحافظ ,قامت إدارة تموين ديرب نجم بتشكليل لجنة برئاسة محمد عبد المجيد مدير الإدارة ومفتشي الرقابة التموينية وقد أسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم ٢١٠ جنح ا د ط لسنه ٢٠٢٠ ضد "م ع ع" المسئول عن هايبر بمدينة ديرب نجم بشارع النصر وذلك لبيع لحوم مفرومه مجمده بدون فواتير شراء واداره نشاط بدون ترخيص  وتم التحفظ على  ٢٠ طبق فل مغلف زنه ٥٠٠ جرام لحم مفروم بدون بيانات بإجمالى ١٠ كيلو جرام.

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كما تم تحرير محضر رقم ٢١١ جنح ا د ط لسنه ٢٠٢٠ ضد "م م م" المسئول عن هايبر بديرب نجم بشارع ٢٣ يوليو وذلك لعرضه للبيع كبده وسجق فاسد بدون فواتير وتم التحفظ على ١٨ علبه بلاستك زنه ٤٠٠ جرام كبده وسجق وتحرير ٢ محضر إثبات حاله لمخبز مخالف لنقص وزن رغيف الخبز.

فيما تم تحرير ٤ محاضر إثبات حاله لمخبز مخالف وذلك لمخالفه المواصفات والاشتراطات التموينية وتحرير ٢ محضر إثبات حاله لمخبز مخالف وذلك لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

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