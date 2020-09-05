لإخفاقهم في إجراءات مواجهة الإعصار.. كوريا الشمالية تعتزم فرض عقوبات على مسئولين محليين

أكدت كوريا الشمالية عزمها فرض عقوبات شديدة على مسؤولين محليين، بسبب إخفاقهم في حماية المواطنين من إعصار أدى إلى حوادث خطيرة.





وذكرت صحيفة رودونج سينمون الحكومية، أن السلطات قررت معاقبة المسؤولين "غير المسؤولين" لتسببهم في حادثة خطيرة نجم عنها عشرات الإصابات، لكنها لم تكشف عن عدد الجرحى أو المفقودين أو القتلى.





وتعرضت البلاد لأمطار غزيرة بفعل إعصار مايساك، كما غمرت المياه أجزاء كبيرة في مدينة وونسان بمحافظة كانجون.





وبحسب الصحيفة، فشل المسؤولون في الاستجابة سريعا لوضع خطة تحدد بدقة المباني المعرضة للخطر وإجلاء جميع السكان، وذلك بعد تلقيهم أوامر من حزب العمال الحاكم.





وأوضحت أنه تقرر إنزال عقاب حزبي وإداري وقانوني صارم بحق الأشخاص المسؤولين.





وضرب الإعصار ذاته كوريا الجنوبية أيضا، ما أسفر عن مصرع شخصين وإجلاء نحو 2000 إلى مراكز إيواء مؤقتة.