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فن

فضل شاكر يطرح "صباح الخير يا لبنان "

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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محمد نحلة - آيه عاطف
صباح الخير يا لبنان ، يا ساكن بفضا الوجدان ، يا أجمل ما خلق ربي، بلد اكبر من الأحزان : بهذه الكلمات التي جاءت في مطلع العمل الغنائي الجديد للفنان فضل شاكر والذي حمل عنوان " صباح الخير يا لبنان " والتي اتسمت كلماتها بصدق الحب لجوهرة البلدان " لبنان " لتحمل هذه الأغنية الجديدة ،رسائل الحب للحياة والأمل والتفاؤل بميلاد لبنان يزهر من جديد.

صباح الخير يا لبنان " من كلمات الشاعرة سهام الشعشاع ومن الحان الشاعر والملحن أيمن قميحة ويعتبر هذا التعاون هو الأول بينهما ، ومن توزيع ومكس وماستر عمر الصباغ ومن أنتاج الفنان فضل شاكر ، فيما قام مدير أعمال الفنان فضل شاكر السيد اياد النقيب بالأشراف العام على هذا العمل.
وتقول كلمات الأغنية : صباح الخير يا لبنان صباح الخير يا لبنان / يا ساكن بفضا الوجدان / يا أجمل ما خلق ربي / بلد اكبر من الأحزان 
صباح الخير لبوابك / لورد مزين عتابك / صباح الجنة ع ترابك / يا نور وزينة الأوطان .. صباحك عالمدى اخضر /  صباحك ريحة العنبر / تجي وتفيق الفنجان.

"صباح الخير يا لبنان " تم أطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر " يوتيوب " وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وكافة المتاجر الالكترونية ، وللاستماع للأغنية من خلال 
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