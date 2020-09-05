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رياضة

رسميا.. نجم نابولي ينضم إلى إيفرتون

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:08 م
ألان
ألان
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إسراء أشرف
أعلن نادي إيفرتون، الإنجليزي، اليوم السبت، تعاقده لاعب الوسط البرازيلي ألان ماريز لوريرو، نجم نابولي، هذا الصيف.

وضم إيفرتون اللاعب البرازييلي، لمدة 3 مواسم، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار).

وخاض ألان صاحب الـ 29 عاما، 200 مباراة مع نابولي في جميع البطولات، وسجل 11 هدفا وصنع 16 هدفا آخر، وتوج معه بلقب كأس إيطاليا في الموسم الماضي.

وقال ألان، في بيان أصدره النادي الإنجليزي: "أشعر بسعادة حقيقية بالتعاقد مع إيفرتون. أنا في غاية السعادة لوجودي هنا".

وأضاف: "أتمنى، كما كان الحال دوما طوال مسيرتي المهنية، أن أساهم من خلال أدائي مع زملائي في الفريق في تقديم مباريات كبيرة وأداء كبير وأن نحقق الفوز بأشياء مهمة".
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