رسميا.. نجم نابولي ينضم إلى إيفرتون

أعلن نادي إيفرتون، الإنجليزي، اليوم السبت، تعاقده

لاعب الوسط البرازيلي ألان ماريز لوريرو، نجم نابولي، هذا الصيف.





وضم إيفرتون اللاعب البرازييلي، لمدة 3 مواسم، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار).





وخاض ألان صاحب الـ 29 عاما، 200 مباراة مع نابولي في جميع البطولات، وسجل 11 هدفا وصنع 16 هدفا آخر، وتوج معه بلقب كأس إيطاليا في الموسم الماضي.





