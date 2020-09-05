محافظة البحيرة تنفذ 13 قرار إزالة على المجارى المائية بمركز دمنهور

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال حملات مكبرة ورادعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.





في نفس السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.





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وأسفرت الحملة عن إزالة ١٣ قرار إزالة على مصرف الخيرى بمساحة ٢٥٩م٢ بزمام هندسة صرف دمنهور بالإدارة العامة لصرف جنوب شرق البحيرة.و يذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركز المحمودية ، حملة مكبرة للمتابعة اليومية لحاله المصارف و المجاري المائية من حيث حاله التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث، بالإضافة إلى إزاله كافه أشكال التعديات عليها.





وأسفرت الحملة عن تنفيذ 55 قرار ازالة بالمحموديه وابو حمص بإجمالي مساحات 2450 متر 2، جاءت على النحو التالى:



تنفيذ 40 قرار إزالة تعدى على ترعة المحمودية بالبر الأيمن عبارة عن مبانى وأسوار بمساحة ٢٠٠٠م٢ بهندسه رى أبوحمص وبتامين من مركز شرطة أبوحمص.