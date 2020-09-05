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فن

بإطلالة جديدة.. سيرين عبد النور تتألق في أحدث ظهور

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:19 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت سيرين قائلة " لا تظن الهموم تغير المعادن..فما زال الاصيل اصيل ولو شهد البلايا..ويبقى الحقير حقير ولو ملك الزمان...".


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يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل الهيبة في جزئه الثالث الذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان​"، وبطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.


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