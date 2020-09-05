AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

النور والأمل بقصر المنسترلي بعد جائحة كورونا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:14 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
يستعد اوركسترا النور والامل للفتيات الكفيفات لاحياء حفله فى قصر المنسترلى بالتعاون مع صندوق التنميه الثقافيه يوم الاحد ٢٠ سبتمبر، في تمام الساعه الثامنه مساءا، وذلك بعد حظر استمر خمس شهور بسبب فيروس كورونا المستجد.

يقدم الأوركسترا مجموعة متنوعة من الموسيقى الشرقية والغربية، بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، صولو الفيوليه العازفه فاطمه مسعد، وصولو الفلوت العازفة فاطمه فؤاد، وبرئاسة امال فكرى، ونجاة رضوان المدير التنفيذي للاوركسترا.

 الجدير بالذكر ان اوركسترا النور والامل هم سفيرات مصريات ابهرنا العالم بمستواهنا الراقى، فتيات قهرن الظلام انتظرو أوركسترا النور والامل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على مسرح النافورة.. نسمات الأوركسترا السيمفوني في ليلة صيف بـ الأوبرا

على مسرح النافورة .. حوار موسيقي بين السيمفوني المصري وأوركسترا الاتحاد الأوروبي

موسيقى الأعمال الدرامية تقدمها أوركسترا صوت مصر على مسرح النافورة بالأوبرا

ترشيحاتنا

قتلته وهما يمارسان الرذيلة.. مدمنة مخدرات تنهي حياة حداد لسرقة قطعة حشيش

بعد إهدائه هاتفا من الذهب.. محمد رمضان: شكرا صديقي خليفة

رئيس شركة العاصمة الإدارية: المرحلة الأولى قاربت على الانتهاء وهي تعادل مساحة واشنطن..الرئيس السيسي يتابع بشكل مستمر مراحل التنفيذ..50 مليار جنيه تكلفة الحي الحكومي.. والحكومة لم تدفع منها جنيها واحدا

حكم قراءة القرآن أثناء الأذان

وليد شعبان: هدف دجلة في مرمى الأهلي صحيح

أسعار جيب رينيجيد 2020 اليوم في مصر.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم خيالي.. طرح مرسيدس mercedes s class 2021 رسميا.. صور

أسعار جيب رينيجيد 2020 اليوم في مصر.. صور

بفساتين ساحرة.. ملكة جمال مصر تتألق في حفل زفافها