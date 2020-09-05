النور والأمل بقصر المنسترلي بعد جائحة كورونا

يستعد اوركسترا النور والامل للفتيات الكفيفات لاحياء حفله فى قصر المنسترلى بالتعاون مع صندوق التنميه الثقافيه يوم الاحد ٢٠ سبتمبر، في تمام الساعه الثامنه مساءا، وذلك بعد حظر استمر خمس شهور بسبب فيروس كورونا المستجد.





يقدم الأوركسترا مجموعة متنوعة من الموسيقى الشرقية والغربية، بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، صولو الفيوليه العازفه فاطمه مسعد، وصولو الفلوت العازفة فاطمه فؤاد، وبرئاسة امال فكرى، ونجاة رضوان المدير التنفيذي للاوركسترا.





الجدير بالذكر ان اوركسترا النور والامل هم سفيرات مصريات ابهرنا العالم بمستواهنا الراقى، فتيات قهرن الظلام انتظرو أوركسترا النور والامل.