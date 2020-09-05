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توك شو

بعد توجيهات السيسي.. السيدة بخيتة تشكر الرئيس على مساعدتها

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:24 م
السيدة بخيتة
السيدة بخيتة
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هاجر إبراهيم

 وجهت السيدة بخيتة، رسالة شكر للرئيس السيسي على مساعدتها فى حالتها الصحية، قائلة: "شكرا يا سيادة الريس، ودونى وجابونى المستشفى.. ونشكرك كثيرا سيادة الريس".


وأضافت السيدة بخيتة خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، "يباركلك فى عيالك يا سيادة الريس ويخيلكم ويحميكم وينجيكم"، موضحة أنه بعد توجيهات الرئيس السيسي بنقلها تم نقلها مباشرة إلى المستشفى وحتى نقلها إلى السرير هناك.


يذكر أن الرئيس السيسي قد التقى السيدة "بخيتة" أمس أثناء تفقده بعض المشروعات ، وطلبت منه العون في علاجها هي وبنها الذي يعاني من السرطان.

 

واستجابت أجهزة الدولة وتمت مساعدتها فورًا بنقلها للمستشفى وتقديم العلاج لها.
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