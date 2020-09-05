إزالة 733 حالة تعد على مساحة 27 فدان أراضي زراعية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف , وأنه يولي اهتمامًا كبيرًا بملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.





شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلًا خرسانية يصعب التعامل معها مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.

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ومن جانبه أكد المهندس علي محمد لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية استمرار التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وقوات الأمن بالشرقية لشن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة .





وأشار إلى أن الفترة من 15 مارس 2020حتى الثالث من سبتمبر الجاري شهدت تنفيذ حملات واسعة لإزالة كافة أشكال التعديات علي الاراضي الزراعية بنطاق المحافظة اسفرت عن ازالة 733 حالة تعدي علي 114 ألفا و 464 مترًا أراضي زراعية بما يعادل ( 27 فدان و 5 قراريط و 14 سهما ) ، مؤكدًا استمرار حملات الإزالة بشكل متواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة.