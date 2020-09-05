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أخبار العالم

الكويت تعلن تسجيل 3 وفيات و720 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:40 م
الكويت تعلن تسجيل
الكويت تعلن تسجيل 3 وفيات و720 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، السبت، تسجيل 720 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 88963 حالة، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالفيروس، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 540 حالة.
 
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند، أن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
 
وبين السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 91 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8520 حالة.
 
وأشار إلى ان عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4414 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 640634 فحصا.
 
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 486 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 79903 حالات.

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