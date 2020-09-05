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رياضة

استبعاد النجم يايا توري من مباراة خيرية بسبب فضيحة جنسية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:33 م
صدى البلد
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عمر سلامة
ذكرت صحيفة ”صن“ أن النجم الإيفواري يايا توري اللاعب السابق لمانشستر سيتي وبرشلونة، تم استبعاده من لقاء خيري مقرر يوم الأحد في منطقة تشيشير الإنجليزية بسبب اقتراحه على زملائه في الفريق سهرة جنسية.

وكان مقررا أن يشارك النجم الإيفواري في لقاء خيري ينظمه برنامج ”Soccer Aid“ لجمع أموال لفائدة منظمة اليونيسيف ومساعدة الأطفال، ويجمع اللقاء لاعبين سابقين وحاليين ومجموعة من نجوم الفن والرياضة.

 
وخلال محادثات ”واتساب“ مع أعضاء فريقه الخيري اقترح يايا توري استدعاء 19 فتاة من عاملات جنس لسهرة، كما بعث فيديو لزملائه لفتاة عارية تماما، وفقا للصحيفة.

وأشارت ”صن“ إلى أن زملاء النجم السابق لمانشستر سيتي أخبروا المسؤولين في ”Soccer Aid“ وطالبوا بإبعاده عن اللقاء الخيري.
 
وسحب يايا توري الرسائل التي بعثها وقدم اعتذاره للجميع، لكن المسؤولين عن اللقاء الخيري قرروا إبعاده بعد غضب واستياء مجموعة من زملائه تجاه تصرفاته.
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