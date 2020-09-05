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أخبار العالم

الأسبوع الـ 11.. استمرار المظاهرات المطالبة بـ رحيل نتنياهو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:49 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
يواصل المحتجون الاسرائيليون، اليوم السبت، مظاهراتهم المطالبة برحيل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بسبب الفساد وفشله في التعامل مع تفشي فيروس كورونا.

وقال موقع "والا" الإسرائيلي، إن المتظاهرين يتجمعون فوق الجسور، وعند مفارق الطرقات، بمختف ارجاء اسرائيل.

وأشار إلى أن الشرطة اعتقلت 13 متظاهرا الليلة الماضية بعد محاولة سرقة حواجز شرطية في شارع بلفور بالقدس، فيما يخطط المتظاهرون لتنظيم مسيرة إلى مقر إقامة رئيس الحكومة.

ونقل الموقع عن متظاهرين قولهم إن الهدف من سرقة الحواجز الشرطية هو تخفيف الضغط على المتظاهرين وتعرض حياتهم للخطر.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في حظر شامل على 13 بلدة وصفتها بأنها "حمراء" على خلفية تفشي فيروس كورونا.
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