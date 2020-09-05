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منوعات

أسلاك من النحاس.. قبيلة تقوم بتقليد غريب لإطالة اعناق السيدات .. صور

السبت 05/سبتمبر/2020 - 06:52 م
صدى البلد
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مريم صليب
التقط أحد المصورين الروس صورة لبعض النساء من قبيلة في بورما تستخدم النساء فيها أسلاك من النحاس المرصوصة بطريقة معينة و تضعها في رقبتها لإطالة العنق. 

وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، التقط المصور بعض الصور لفتيات بالغات من العمر حوالي 9 سنوات وحتى سيدات بالغة حوالي 50 سنة يضعون أسلاك من النحاس حول أعناقهن . 

وذكرت الصحيفة أن وضع الأسلاك بهذه الطريقة هو تقليد خاص بتلك القبيلة لإطالة الرقبة ، وتمتاز نساء هذه القبيلة بطل العنق. 

وأظهرت إحدى الصور المدهشة امرأة مسنة يبلغ طول رقبتها أكثر من سبع بوصات وهي تعرض بفخر شرائط عنقها الذهبية التي يمكن أن تزن ما يصل إلى 4 كيلو مصنوعة من النحاس . 

جدير بالذكر أن المصور أيضا حرص على التقاط صورة أخرى لثلاث فتيات صغيرات يحافظن على التقليد و هم يلبسون تلك الحلقات المصنوعة من النحاس حتى لا يندثر التقليد وينتهي وتتوارثه الأجيال الجديدة . 
أسلاك من النحاس.. قبيلة تقوم بتقليد غريب لإطالة اعناق السيدات .. صور
أسلاك من النحاس.. قبيلة تقوم بتقليد غريب لإطالة اعناق السيدات .. صور
أسلاك من النحاس.. قبيلة تقوم بتقليد غريب لإطالة اعناق السيدات .. صور
أسلاك من النحاس.. قبيلة تقوم بتقليد غريب لإطالة اعناق السيدات .. صور
أسلاك من النحاس.. قبيلة تقوم بتقليد غريب لإطالة اعناق السيدات .. صور
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