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منوعات

لدغتها تشبه الثعبان .. دبابير عملاقة تهاجم بريطانيا والصحة تحذر

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:30 م
صدى البلد
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مريم صليب
هاجمت دبابير عملاقة سماء بريطانيا في معظم أنحاء المملكة بعد حوالي شهرين من تواجد تلك الحشرات في الدولة و تعرضها للمواطنين و لكن في البداية كانت صغيرة في حجم الذباب. 

حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ستار" ، أن دبابير عملاقة ذات لدغة قوية أكبر من اللدغات العادية للدبابير تحاصر الآن معظم أنحاء المملكة في بريطانيا. 

نصح أحد الخبراء في شركة بريطانية لمكافحة الآفات المواطنين خاصة أثناء التنزه خارج المنزل من تلك الحشرة لأنها تنتشر في الحدائق و المناطق التي يتواجد بها نباتات. 

جدير بالذكر أن الصحيفة نشرت تحذير من الصحة البريطانية أن تلك الحشرة لدغتها أقوى من الدبابير العادية فهي تشبه لدغة الثعبان ، فإذا تعرض لها اي شخص في الشارع يتوجب عليه الثبات والهدوء وعدم تحريك يديه أو قدميه و الإلتزام بالهدوء لأن أي حركة قد تجعلك هدفا لها. 
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